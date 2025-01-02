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MHK’nın duyurduğu üst klasman hakem listesi şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. Üst klasman hakem listesinde dikkat çeken değişiklikler yapılırken, Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu’nun yeni listede bulunmaması dikkat çekti.

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