HANNOVER (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Mustafa Eröğüt ve Hamit Altıntop, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı tesislerde antrenmanı takip eden Büyükekşi, Burkay, Eröğüt ve Altıntop, ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

A Milli Takım'ın ilk hedefinin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Gürcistan maçını kazanarak Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık. İkinci maçımızı kaybettik ancak ilk karşılaşmada elde ettiğimiz 3 puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için galibiyet ya da beraberliğin yeterli olmasını sağladı. Takımımız Almanya'nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor. Birliktelikleri ve arkadaşlıkları da üst düzeyde. Teknik direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var"



Almanya'da taraftarların takıma yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Her maçtan önce yapılan 'fan walk' organizasyonlarında kırmızı-beyaz milli takım formalarıyla ve Türk bayraklarıyla 50 bine yakın vatandaşımız stadyuma yürüyor. Stadyumu tıklım tıklım dolduruyor. Dortmund Stadı'nı kırmızı ve beyaza boyadık, şimdi sıra Hamburg Stadı'nı kırmızı ve beyaza boyamakta."

Teknik ekip ve futbolcular arasındaki bağın da çok güçlü olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da Montella da gülüp geçiyor." şeklinde konuştu.







- İbrahim Burkay: "Gruptan çıkarak başarımızı sürdürmek istiyoruz"



TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, A Milli Takım'ın grup maçlarına ilk kez galibiyetle başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:



"16 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkarak başarımızı sürdürmek istiyoruz. Türk futbolunun stratejik planını çalıştık, hazırladık ve yayınladık. Bunun kağıt üzerinde kalmaması için gerekli tedbirleri aldık. Özellikle futbol akademileri projemizin hayata geçmesi ile başarılarımızı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz."







- Mustafa Eröğüt: "Sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruz"



TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan yarı finalleri hatırlatarak, "Bu başarılar dışında sürekli ve sürdürülebilir bir başarı yok tarihte. A Milli Takım'ın tüm turnuvalara katılan ve bu turnuvalarda sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Avrupa'nın 25,8 yaş ortalaması ile en genç iki takımından birisiyiz ve iyi bir takımımız var. Bu milli takımın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na doğrudan katılabilir ve üst turları hedefleyebilir, zorlayabilir olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise daha önce milli formayı giyerek hizmet verdiğini, şu anda da yönetici olarak hizmet vermekten gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın en iyi tesislerinden birisinde uyum içinde kamp yapıyoruz. 16 yıldır Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamamış bir milli takım vardı. EURO 2024'te son 16 turuna yükselmek istiyoruz. Bu da kendi elimizde. Çekya maçında 3 puan ya da 1 puan aldığımızda grubumuzda ikinci olarak son 16'ya kalacağız. Bunun için çalışıyoruz."

Genç oyuncu Arda Güler'le ilgili de konuşan Altıntop, "Bu seviyede futbol oynayan tüm oyuncularımız gibi Arda da son derece akıllı bir insan. Evet yaşı çok genç. Henüz hayatının da kariyerinin de başında. Ancak çok akıllı olduğu için yaratılmaya çalışılan suni gündemlere gülüp geçiyor. İşine konsantre ve işine bakıyor." diyerek sözlerini tamamladı.