BERLİN (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Türkiye-Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezanın haksız, hukuksuz ve adaletsiz olduğunu söyledi.

Berlin'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Bugün Merih’e verilen ceza haksız, hukuksuz, adaletsiz ve çok büyük bir siyasi olay olduğunu göstermiştir. Çünkü baktığınızda en büyük örneği bir başka oyuncuya verilen ceza. Hem 1 maç ceza verilmiştir hem de bu ceza ertelenmiştir. Merih’e verilen cezaya baktığımızda maçın UEFA tarafından görevlendirilen delegesi, raporunda herhangi bir ceza yazmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Bir batılı devletin bakanının yaptığı açıklamadan sonra soruşturma başlatılmıştır." sözlerini kullanan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Bu da olayın ne kadar yanlı olduğunu, ne kadar kabul edilemez olduğunun en güzel belirtisidir. O yüzden bu verilen kararı kınıyoruz. Bugün akşama doğru Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da aynı şekilde ne yaptığımızla ilgili benden bilgi aldı, anlattık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. O da bu verilen kararın taraflı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Çünkü yapılan hareket hiçbir şekilde siyasi bir manası olmayan, yüzyıllardan beri Türk milletinin, Türklüğünü simgeleyen bir hareket. Bu konuda futbolcularımıza ve özellikle de Merih’e selam söyledi. Bunun en önemli karşılığının yarın sahada futbolcularımız tarafından verilmesini istedi. Ben de az önce gittim, otelin kapısında bütün futbolcularımızı tek tek karşıladım. Bu konuyla ilgili hem kaptanımız Hakan hem Merih hem de hocamızla oturduk, konuştuk. Berlin’de 300 bin Türk yaşıyor. Fanzone’da da 100 bin Türk olacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 50 bin seyirciyle takımımızı aynı Hamburg’da, Dortmund’da ve Leipzig’de olduğu gibi canıgönülden destekleyeceklerini hep beraber göreceğiz. Biz bu yapılan haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz, kınıyoruz."

TFF olarak gerekli girişimleri yaptıklarının ve 27 sayfalık bir savunma hazırladıklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Ama gördük ki bir gazeteye daha savunmamız alınmadan bir gün önce karar peşin hükümle verilmiş. 27 sayfalık savunmanın okunması bile saatler alır. İnşallah en güzel cevabı yarın futbolcularımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda en güzel şekilde Hollanda karşısında vereceklerini düşünüyoruz. Tüm Türk milleti şu anda ayağa kalkmış durumda. Hepsini sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Buradaki yaşayan Türk vatandaşlarımızın da aynı şekilde sağduyuyla sadece takımımızı desteklemelerini ve dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. İnşallah yarın hedefimiz bu turu da geçip, yarı finale kalabilmek. Allah’ın izniyle bunu da başarabilmek için hem teknik ekibimiz hem futbolcularımız hem de 12. güç dediğimiz seyircilerimiz ilave bir motivasyonla gereğini yapacaklardır." şeklinde konuştu.

Merih'in moralini yükseltmeye çalıştıklarını aktaran Büyükekşi, "Tüm Türk milletinin kendisinin arkasında olduğunu, Cumhurbaşkanımızın kendisini desteklediği ve selamlarını söylediğini özellikle belirttim. Kısa bir görüşme oldu. Futbolcumuzun moralini yüksek tutarken, tüm takımın da moralini yüksek tutabilmek istiyoruz. Yarın sahada 11 Merih Demiral olacak. Hepsi Merih Demiral yerine oynayacak. 11 Merih Demiral sahaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk taraftarlara da mesaj yollayan TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zamana kadar en çok taraftarı biz getirdik. İlave bir motivasyonumuz daha olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın Berlin’de maçı seyretmek için bizlerle beraber olacak. O da hem taraftarlarımız açısından hem milli takımızın teknik heyeti ve futbolcularımız açısından son derece ilave bir motivasyon kaynağı olacaktır.Seyircilerimizin milli takım formalarımızı giyip, milli takımı destekleyemeye çalışmaları, bu şekilde tezahürat yapmaları ilave bir güç verecektir."





- "Şu anda gündemimizde seçim yok"

Mehmet Büyükekşi, "TFF başkanlığına yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda gündemimizde seçim yok. Gündemimiz tamamen Merih Demiral’a verilen ceza. Tüm Türk milleti, 85 milyon kenetlenmiş durumda. Bizim için en önemli konu Türk Milli Takımı’nın yarınki turu atlaması, hedefimiz o. Yönetim kurulumuzla dört elle sarıldık. Bu bir ekip meselesi. Futbol sadece futbol değildir, bugün bir kez daha yaşadık. Saha dışındaki olaylar da futbolu etkiliyor. Şu anda adaylıkla ilgili çalışmamız yok. Hedefimiz milli takımızın başarılı olması. Zaferler sadece sahada kazanılmıyor, saha dışında da zaferler kazanılıyor. Biz de inşallah hep beraber Türk milletinin dualarıyla yarın yeni bir zafere imza atmak istiyoruz, yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. 2008 yılında ilk 16 yoktu. Montella bugün bunu söyledi. Şu ana kadar yapılan turnuvalarda, milli takım en fazla galibiyetine ulaştı. Daha öncekilerde bu kadar galibiyet alamamıştı. İnşallah yarın bir yenisi ekleyip, güzel bir sonuçla eğer buradan çıkabilirsek yolumuz açık diyoruz."