Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, TFF'nin Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Mayıs 2024 dönemini ve 2023-2024 sezonunun bütününü değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu toplantı sonunda sezon değerlendirmelerini açıkladı.

Buna göre Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ödül kazananlar şu şekilde:

Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Futbolcusu: Guilherme Haubert Sitya - Tümosan Konyaspor

Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Takımı: Atakaş Hatayspor

Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Teknik Direktörü: Abdullah Avcı - Trabzonspor

En Başarılı Fair Play Kariyeri - Emrah Başsan (EMS Yapı Sivasspor)

Trendyol 1. Lig 2023 - 2024 Sezonu En Centilmen Futbolcusu: Bülent Cevahir - Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig 2023 - 2024 Sezonu En Centilmen Takımı: Göztepe

Trendyol 1. Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Teknik Direktörü: Stanimir Stoilov - Göztepe

2023 - 2024 SEZONU SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Başakşehir Spor Kulübü - Aile Tribünü

Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı - Şehrimin Takımı

1461 Trabzon FK - Umut

Açıklamalar ve gerekçeleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine bakabilirsiniz.