Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çıkan istifa iddiaları üzerine resmi bir açıklama yaptı.
"Görevine Devam Ediyor"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çıkan istifa iddiaları üzerine açıklama yaptı. TFF, medyada yer alan haberlerin spekülatif olduğunu belirterek, Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini ve çalışmalarına aralıksız sürdüğünü duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.
Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."