HANNOVER (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile RAMS Global arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre RAMS Global, 1 yıl boyunca A Milli Erkek Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdüğü Barsinghausen kasabasındaki NFV Akademi'de gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcular Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Altay Bayındır ile RAMS Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci katıldı.

İmza töreninde konuşan Mustafa Eröğüt, "Çekya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nın en genç iki takımından biriyiz. Dünyanın en büyük üç spor organizasyonundan olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Almanya'da evimizde gibiyiz. Gurbetçi vatandaşlarımızın desteğini ilk andan bu yana yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Maçlarımızda da tribün desteğinin arkamızda olacağını biliyoruz. Bu yıl ilk defa yurtdışında bir sponsorluk anlaşmamızı yapıyoruz. A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası kampını yaptığı tesisin basın merkezinde ilk önemli organizasyonumuz da bu sponsorluk anlaşması imza töreni oluyor." ifadelerini kullandı.

Sponsorlara iş ve çözüm ortağı olarak baktıklarını aktaran Eröğüt, "Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi’nin liderliğinde FIFA Milli Takımlar sıralamasında ve UEFA ülke puanı sıralamasında da kulüplerimizin başarılarıyla yeniden yükselişe geçtik. Böylece Türk futbolunun da yayın gelirlerini arttırdığımız gibi sponsorluk gelirlerini de arttırmış bulunuyoruz. Bugün de RAMS Global, A Milli Futbol Takımımıza sponsor oluyor. Ayrıca buradaki medya merkezimizin isim hakkını da RAMS Global aldı. Bu sponsorluk anlaşmasında emeği olan RAMS yöneticileri ve profesyonellerine, TFF yöneticileri ve profesyonellerine teşekkür ederim. RAMS'ın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımıza uğur getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Montella: "Umuyoruz ki birlikte en iyisini yapabileceğiz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "RAMS Global'e 'ailemize hoş geldin' demek istiyorum. Umuyoruz ki birlikte en iyisini yapabileceğiz. Almanya'da olduğumuz için çok mutluyuz, ilk görevimiz milletimizi gururlandırmak. Bunu duruşumuzla, çalışkanlığımız ve alacağımız sonuçlarla göstermek istiyoruz. Geçmişte burada oynama fırsatı bulduk ve çok mutlu olduk. Onların sevgilerine tanıklık ettik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Montella, milli takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili gelen bir soruyu, "Geniş kadrodan başladığımızdan beri ufak sakatlıklar oldu. Sonrasında şanssız sakatlıklar yaşadık. Ozan ve Enes gibi. Bunlar bizi çok üzdü. Ufak tefek sakatlıklar var ancak bu duruma endişe ile bakmıyorum. Çok iyi bir temelimiz var." diye yanıtladı.

Hazırlık maçlarını zorlu rakiplere karşı seçtiklerini aktaran İtalyan teknik adam, "Hazırlık maçlarımızın çok yakın gelecekte karşılaşabileğimiz seviyedeki rakiplerle olmasını istedik. Kadromuzda çok fazla genç oyuncunun barındığı, deneyimin az olduğu noktalar var, bu maçlarla birlikte deneyim açığını kapatmak bizler için çok önemliydi. Şu ana kadar her şeyin doğru gittiğini düşünüyorum, tek canımızı sıkan önüne geçemediğimiz sakatlıklar." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan RAMS Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci de "Türk sporuna değer katma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, Türk futbolunun daha da büyük başarılara koşmasına destek vermek adına biz de kollarımızı sıvadık. Bu hedefimiz doğrultusunda Galatasaray, Başakşehir ve Denizlispor kulüpleri ile yaptığımız iş birliklerinin ardından Erkek A Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunu bir sezon boyunca üstlenmekten gurur duyuyoruz. Türk futbolunun geleceğine duyduğumuz güvenle, uluslararası başarılara imza atan, köklü ve güçlü yapısıyla fark yaratan ve nice başarılar kazanma potansiyeline sahip milli takımımıza bu denli kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasıyla destek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Milli takımımızın önümüzdeki Avrupa Kupası’nda da özlenen başarılarına yenilerini ekleyerek ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğine olan inancımız tam. Artık bugünden itibaren milli takımımızın başarılarına yalnızca tanık olmakla kalmayıp, destek olma ayrıcalığına da erişebilmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

İmza töreni fotoğraf çekimi ile sona erdi.