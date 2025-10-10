Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER), otizmli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek için anlamlı bir iş birliğine imza attı. “Futbolda fark yok, sevgi var” temasıyla başlatılan proje kapsamında otizmli çocuklar, A Millî Takım oyuncularının fotoğraflarını çekti.

Riva’da özel çekimler: Milli futbolcularla buluştular

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen çekimlerde milli futbolcular ve otizmli bireyler bir araya geldi. Çocuklar, profesyonel ekipmanlarla milli futbolcuların fotoğraflarını çekerek hem fotoğraf sanatını deneyimledi hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Çekimlere A Millî Takım futbolcularından Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Salih Özcan ve Altay Bayındır katıldı.

Fotoğraflar sergide, gelir otizmli çocuklara destek olacak

“Futbolda fark yok” projesi kapsamında çekilen fotoğraflar, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Riva’da TFF’nin ev sahipliğinde sergilenecek. Bu özel kareler, sadece farkındalık oluşturmakla kalmayacak; satışa sunularak elde edilen gelir, otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak.