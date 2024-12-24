Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 26 Aralık Perşembe günü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyeleriyle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Görüşmede, ikinci yarıda devreye alınacak yeni hakemlik sisteminin kulüplerle birlikte şekillendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni hakemlik sistemi için kulüplerin görüşü alınacak

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantıda, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleriyle birlikte, yeni hakemlik sisteminin nasıl uygulanacağı ve kulüplerin bu sistemdeki rolünün ne olacağı değerlendirilecek. Hakemlik sistemi konusunda farklı modellerin tartışılacağı ve kulüplere bu konuda detaylı bilgi verileceği ifade edildi.

Toplantıya katılacak üyeler

26 Aralık'ta düzenlenecek olan toplantıya, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyeleri katılacak. Toplantıda, ikinci yarıda uygulanacak hakemlik sistemine yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.