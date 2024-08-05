Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu, 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak temsilcileri açıkladı. Manisa’yı temsil edecek isimler de duyuruldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen seminerlerin açılış töreninde, klasman temsilcilerinin eğitimleri tamamlandı. Üst klasman temsilcileri ve federasyon güvenlik ile akreditasyon temsilcilerinin eğitimleri ise devam etti.

Bu kapsamda, Manisa’yı temsilen görev alacak isimler şu şekilde belirlendi:

İbrahim Onaylı

Hüsnü Arslan

Hasan Onar

Serkan Diyemli

Onur Aydemir

Volkan Alptekin

Alpaslan Demiray

Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen seminerlerde, görev alacak temsilcilere yeni sezon için gerekli bilgiler ve eğitimler verildi. TFF'nin futbol organizasyonlarını ve yönetimini güçlendirmeyi hedeflediği bu dönemde, Manisa'nın yetkili isimleri bu önemli görevde yer alacak.