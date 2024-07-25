Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta gerçekleşen başkanlık seçiminde İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu başkan olarak seçildi. Yeni yönetimde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu atanırken, TFF Genel Sekreterlik görevine Abdullah Ayaz getirildi. Ancak, Abdullah Ayaz'ın TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yeğeni olduğu iddiası, Türk futbol kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Abdullah Ayaz'ın ataması ve tartışmalar

Gazeteci Tahir Kum tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Abdullah Ayaz, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yeğeni (ablasının oğlu) olarak görev yapacak. Bu iddia, TFF'nin diğer atama ve görevlendirmelere dair duyurular yaparken, Ayaz'ın ataması konusunda sessiz kalmasıyla ilgili soruları gündeme getirdi.

Tahir Kum, "TFF yönetimi diğer atama ve görevlendirmelerle ilgili duyuruları yapmasına karşılık, Genel Sekreterlik görevine getirilen başkanın yeğeni (ablasının oğlu) ile ilgili hiçbir duyuru veya açıklama yapmaması enteresan değil mi?" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa toplantısında Abdullah Ayaz'ın varlığı

Abdullah Ayaz, Süper Kupa için gerçekleştirilen organizasyon toplantısında yer aldı ve en baş köşede görüntülendi. Bu durum, Ayaz'ın TFF'deki yeni görevinde aktif bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Abdullah Ayaz kimdir?

Abdullah Ayaz, 1 Şubat 1981'de Trabzon'da doğdu. İlköğrenimini Üsküdar Selimiye İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini ise Burhan Felek Lisesi'nde tamamladı. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Ayaz, mühendis ve mimar olarak kariyerine devam etmektedir. Daha önce Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Ayaz, şu anda AK Parti'nin Üsküdar Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. İleri düzeyde İngilizce bilen Ayaz, evli olup aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Mesleki, eğitim, spor, sağlık, kültür ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almıştır.

Çalıştığı bazı kurumlar şu şekilde:

- Mimarlar Odası

- Trabzonspor Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

- Trabzonspor Basketbol Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı

- İ.B.B. Gençlik Meclisi Kurucu Üyeliği ve Şehir Kentlilik Bilinci Komisyonu Başkanlığı

2002 yılından sonra siyasete atılan Ayaz, siyaset içerisinde de bazı görevlerde yer aldı. Bunlar:

- AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği

- Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni