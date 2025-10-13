A Milli Takım kampında Berke Özer krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25 yaşındaki kalecinin izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.

Berke Özer ise ayrılığının teknik heyetin bilgisi dahilinde olduğunu savundu. Oyuncunun, Futbol Disiplin Talimatı gereği PFDK’ya sevk edilmesi ve 1 yıla kadar men cezası alması bekleniyor.

TFF, yaptığı yazılı açıklamada Berke Özer’in Bulgaristan – Türkiye maçının ardından milli takım kampından kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmadan ayrıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.”

TFF, Berke Özer’in ayrılmasının ardından Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer’in kampa çağrıldığını açıkladı.

Berke Özer’den yanıt

Berke Özer ise yaptığı açıklamada ayrılığının teknik ekip bilgisi dahilinde olduğunu belirtti. Oyuncu, yaşadığı ağrılar nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağını öğrenince süreci dinlenerek geçirmek istediğini ifade etti:

“Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu anladım. Kampın moralini etkilememek adına dönüşte teknik ekibe düşüncelerimi ilettim. Ardından teknik ve idari ekibin bilgisi dahilinde kamptan ayrıldım.”

Berke, milli formaya olan bağlılığının değişmediğini, açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bıraktığını da vurguladı.

PFDK sevki ve olası ceza

TFF’nin disiplin talimatına göre “haklı bir sebep olmaksızın milli müsabaka ya da hazırlık çalışmalarına katılmayan veya kampı terk eden” futbolculara 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası verilebiliyor.

Berke Özer’in bu madde kapsamında PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor. TFF, dosyayı FIFA’ya iletirse, FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası geçerliliğine karar verecek.