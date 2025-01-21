Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) iki Süper Lig hakemi hakkında aldığı karar gündeme oturdu. Resmi açıklamaya göre, atletik testlerde başarısız olan Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu’nun klasmanları düşürüldü.

Atletik testlerde başarısız oldu

Gazeteci Tahir Kum’un haberine göre, Erkan Özdamar, hem sezon başında hem de ocak ayında yapılan atletik testlerde başarısız olduğu için alt klasmana indirildi. Artık 2. Lig ve 3. Lig maçlarında görev alacak. Özdamar, kısa bir süre öncesine kadar şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçlarda hakemlik yapıyordu.

Ocak ayında da geçer not alamadı

Yaşar Kemal Uğurlu ise daha sert bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Ağustos ayında düzenlenen atletik testte başarısız olan ve rapor alarak testlerden muaf kalan Uğurlu, ocak ayındaki testte de geçerli not alamadı. İki testte başarısız olduğu için doğrudan amatör hakemliğe, yani il hakemliğine düşürüldü. Klasman hakemliği için gerekli yaş kriterini karşılamayan Uğurlu’nun Süper Lig kariyeri sona erdi.