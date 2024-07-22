Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de kulüplerin gelecek sezon kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulundurabileceği duyuruldu.

TFF Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen TFF Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında, Türk futbolunun geleceği adına önemli kararlar alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için radikal değişikliklerin hayata geçirileceği belirtildi.

Yabancı futbolcu sayısında artış

Yeni sezonda Süper Lig kulüpleri, kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Daha önce açıklanan düzenlemeye göre, kulüpler en fazla 12 yabancı futbolcuya sahip olabiliyordu. Bu karar, kulüplerin kadro planlamasında daha fazla esneklik sağlayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre;

Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."