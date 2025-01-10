Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurdu. Türkiye’deki hakem tartışmalarını azaltmak ve VAR sistemine duyulan güveni artırmak amacıyla başlatılan uygulamanın maliyeti belli oldu.

Yabancı hakemlerin ücretleri dikkat çekiyor

HT Spor’un haberine göre, yurt dışından getirilecek 9 VAR hakeminin toplam maliyeti yaklaşık 720 bin euro olarak hesaplandı. Hakemlerin maç başına ortalama 2 bin euro, aylık ise 18 bin euro maaş alacakları belirtildi.

Buna ek olarak uçuş masrafları, konaklama ve diğer giderler de dikkate alındığında, TFF’nin bu uygulama için önemli bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

TFF’den uygulama açıklaması

TFF, Süper Lig’de hakem kararlarıyla ilgili tartışmaların son bulması ve VAR sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yabancı hakem uygulamasının bir çözüm olarak düşünüldüğünü belirtti. Federasyon, uygulamanın ikinci yarının ardından yeniden değerlendirileceğini vurguladı.