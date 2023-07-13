Enes GEYİK- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği tarafından Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödül Töreni Ankara'da düzenlendi. Çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmelerde Hürriyet Gazetesi'nden Selahattin Sönmez ve Murat Şakave ile Milliyet Gazetesinden Uğur Yıldırım ve Tuncel Ömer Kuşçu da fotoğraflarıyla ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödül Töreni' başarılı foto muhabirler, siyasi partilerin temsilcileri ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Foto muhabirliği var olan gerçekliği en yalın ve saf haliyle yansıtması sebebiyle haberciliğin en önemli alanıdır. Yaşanan tecrübeler bize bir fotoğraf karesinin ustalık eseri edebi bir metinden saatler süren bir kitaptan daha etkileyici olduğunu göstermiştir. Fotoğraf, bu vasıflarıyla aynı zamanda bir sanat eseridir. Fotoğraf tekniğinin gelişmesinden beri gazetecilerin çektiği fotoğraflar çoğu yerde tarihi bir belge vazifesi görmektedir. 28 yıl önce Srebrenitsa'da Boşnaklara yapılan soykırımı dünyaya aktaran yegane araç fotoğraflardı. Minik bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin fotoğrafı, Suriyeli göçmenlerin yeni bir hayata uzanırken ödedikleri ağır bedelleri milyonların hafızasına kazıdı. Yine 6 Şubat asrın felaketinden yansıyan fotoğraflar deprem gerçeğini ve yaşattığı acıları en iyi anlatan belgelerdir. Her bir fotoğraf karesinin arkasında büyük bir emek, fedakarlık ve usta bir sanatçının dokunuşu vardır. Gerçekleri maskelemeden kaydeden tüm foto muhabirlerini kutluyorum. Görev yaparken hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu duygularla, ödül alan foto muhabirlerini tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

'GELECEK YIL MUHTEMELEN ÖDÜLLERE ASRIN FELAKETİ DAMGA VURACAK'

Törende konuşan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, yarışmanın 38 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en eski ve en köklü fotoğraf yarışması olduğunu belirterek, "Bizler burada 2022 yılına damga vuran fotoğrafları ödüllendirdik. 2022 yılına damga vuran olaylar neydi? Ukrayna Savaşı'ydı ve Ukrayna Savaşı'ndan birçok kare burada ödül aldı. Gelecek yıl muhtemelen ödüllere asrın felaketi damga vuracak. Oraya haber yapmak için gittik ama birbirimize sarılıp ağladığımız oldu. Birçok acıya tanık olduk ve bu acıları da biz fotoğraf makinelerimizle belgelemeye çalıştık" diye konuştu.

Törende 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen usta gazeteci Coşkun Aral, foto muhabirlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Dünyada yaşanan dramların en önemli tanığı olan meslektaşlarımız iyi ki varlar. İyi ki bu görevi yapıyorlar. Bugün böyle bir ödülle onurlandırılmam müthiş bir şey" dedi.

DEMİRÖREN MEDYA'YA ÖDÜLLER

Yılın Basın Fotoğrafı, Doğa ve Çevre Fotoğrafı Üçüncüsü, Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı, Yılın Foto Röportajı ödüllerini Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım, Yılın Haber Fotoğrafı ve Kızılay Özel Ödüllerini Hürriyet Gazetesi'nden Murat Şaka, Yılın Haber Fotoğrafı İkincisi Ödülünü Milliyet Gazetesinden Tuncel Ömer Kuşçu ve Spor Toto Özel Ödülü'nü Hürriyet Gazetesi'nden Selahattin Sönmez aldı. (DHA)

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