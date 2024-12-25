Yeni yıl (2025) yıl itibarıyla geçerli olacak net asgari ücretin, yüzde 30’luk artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine bir tepki de Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan (TGS) tepki geldi. TGS açıklamasında “Unutmayalım ki, gazeteci yoksulluğu, haberi de yoksullaştırır, zayıflatır. Gazetecinin aç kalması, haber alma hakkını da etkiler. Ve 2025’in eşiğindeki Türkiye’de çalışan diğer kesimler gibi gazeteciler de hayatta kalma mücadelesi veriyor” ifadelerine yer verdi.

TGS, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından açıklama yaptı. Asgari ücret pazarlığının gerçek bir pazarlık değil, dayatma olduğuna dikkat çekilen açıklamada, belirlenen ücretin işçilerin yaşamını sürdürebilmesi için yetersiz olduğu vurguladı.

“TÜİK’in yalancı enflasyonunu bile görmezden gelindi”

Açıklamada basın emekçilerinin hayatta kalma mücadelesine değinilerek durumuna “Gazetecinin aç kalması, haber alma hakkını da etkiler. Ve 2025’in eşiğindeki Türkiye’de çalışan diğer kesimler gibi gazeteciler de hayatta kalma mücadelesi veriyor” denildi.

Asgari ücretli çalışanları temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan Türk-İş’in “insanca yaşanacak ücret talebinin” görmezden gelindiği belirtilen açıklamada “Yüzde 74’lük ücret artışı talebini tartışmaya dahi açmayan, yangından mal kaçırırcasına bir akşam vakti baskın toplantı yapan AKP iktidarı, sermayenin tarafında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yalancı enflasyonunu bile görmezden gelerek işçiye yüzde 30’luk artışı reva gören iktidar, işverene verdiği destek miktarına ise yüzde 43 zam yaptı. Sadece işverenlerin isteğini yerine getiren AKP iktidarı, milyonlarca işçiye sefalet ücretini layık gördü” ifadelerine yer verildi.

“AKP iktidarını bir an önce bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz”

Açıklamada, 2025 asgari ücretinin açıklandığı gün dahi açlık sınırında olduğu ve bu zammın kabul edilemeyeceği belirtildi. “Çalışanların taleplerini yok sayan bu rakam, Türkiye gerçeği ile bağdaşmamaktadır. AKP iktidarını bir an önce bu yanlıştan dönmeye, artık Türkiye’de yaygın ücret haline gelen asgari ücreti yoksulluk sınırına getiren bir ücret artışı yapmaya davet ediyoruz” denilen açıklamada, sendikal mücadele vurgusu öne çıktı.