Matt Reeves tarafından yönetilen ve Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği The Batman Part II, bir kez daha ertelendi. İlk olarak 2025’te vizyona girmesi planlanan film, daha sonra 2 Ekim 2026 tarihine ertelenmişti. Ancak son açıklamayla filmin 1 Ekim 2027 tarihinde gösterime gireceği duyuruldu.

Ertelenme nedenleri

Deadline’ın haberine göre, bu ertelemenin arkasında yeni projelerin vizyon tarihleriyle çakışması ve senaryo geliştirme sürecindeki titizlik yer alıyor.

2026 yılında Alejandro González Iñárritu’nun yönettiği ve Tom Cruise’un başrolde olduğu bir projenin vizyona girecek olması nedeniyle The Batman Part II’nin vizyon tarihi ileri çekildi.

ileri çekildi. Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı Mickey 17’nin 2025 yılı Mart ayına alınması da takvim değişikliklerine yol açtı.

Ryan Coogler ve Michael B. Jordan’ın vampir filmi Sinners’ın 18 Nisan 2025 tarihine kaydırılması, DC’nin planlarını etkiledi.

Yeni DC projeleri ve etkileri

DC Studios’un eş başkanları James Gunn ve Peter Safran’ın DC evrenine yeni bir yön verme çabaları da Reeves’in projelerine yansıdı. Özellikle Mike Flanagan tarafından yazılan ve 11 Eylül 2026’da vizyona girmesi planlanan Clayface projesi, Batman evreniyle çakışan bir takvim oluşturdu.

Pattinson’ın Batman’i DC evrenine dahil olacak mı?

Robert Pattinson’ın canlandırdığı Batman karakterinin, DC’nin ana evrenine dahil edilebileceği söylentileri de erteleme kararını etkileyen faktörlerden biri oldu. Ancak Reeves’in projeyi, DC’nin Elseworlds etiketi altında bağımsız bir evren olarak planlaması bu iddialarla çelişiyor.

Beklentiler ve alternatif projeler

Hayranlar, The Batman Part II için sabırsızlıkla bekleyişini sürdürürken, bu ertelemeler heyecanı azaltma riski taşıyor. Ancak bu süre zarfında HBO Max’te yayınlanması planlanan The Penguin dizisi, Batman evrenini ekranda canlı tutacak bir proje olarak öne çıkıyor.

Gelecekte neler bekleniyor?

The Batman Part II, Reeves’in detaycılığı ve senaryoya yaklaşımındaki titizlik sayesinde yüksek beklentiler oluşturmuş durumda. Ancak, ertelemeler Warner Bros. ve DC’nin Batman’siz bir döneme girmemek için alternatif projelere yönelebileceği sinyalini veriyor.