The Boys dizisi, beşinci sezonuyla birlikte ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Showrunner Eric Kripke, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, dizinin final yapacağını açıkladı.

Beşinci sezonla final

Eric Kripke, The Boys dizisinin beşinci sezonunun final sezonu olacağını sosyal medya platformu X'te duyurdu. Kripke, "Planım hep buydu, sadece Vought tarafından son onayı alana kadar ketum davranıyordum" dedi. "Hikâyeyi kanlı, epik zirvesine ulaştıracağımız için heyecanlıyım. İki gün sonra dördüncü sezonu izlemeyi unutmayın. Çünkü son başlıyor!"

Dizinin başarı hikayesi

The Boys, ilk sezonuyla 2019 yılında çıkış yaptı ve Prime Video için büyük bir hit oldu. Dizinin kanlı aksiyonu ve kara mizahı, günümüz süper kahraman dizi ve filmlerinden ayrışmasını sağladı. Garth Ennis ve Darick Robertson tarafından yazılan aynı isimli çizgi romandan uyarlanan dizi, Homelander isimli bir anti Superman karakter tarafından yönetilen düşman grubu haklamak için çalışan isimsiz kanunsuzlar takımını konu ediyor.

Spin-off projeler

Ana diziye ek olarak The Boys için bugüne dek iki spin-off projesi daha yayınlandı: çizgi dizi The Boys Presents: Diabolical ve ikinci sezonu geleceği açıklanan Gen V. Bu spin-off projeleri, ana dizinin evrenini genişleterek hayranlara farklı perspektifler sundu.

Dördüncü ve beşinci sezonlar

The Boys'un dördüncü sezonu 13 Haziran'da yayınlanacak. Beşinci sezonun duyurusu ise dördüncü sezonun başlamasından hemen önce yapıldı. Dördüncü sezonun izleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenmesi, dizinin ne kadar sevildiğini bir kez daha gösteriyor.

Kripke'nin açıklaması

Eric Kripke, dizinin final yapacak olmasının ardındaki planını ve heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Hikâyeyi planladığımız gibi bitirebilmek benim için çok önemli. Dördüncü ve beşinci sezonlarda izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacağız."