Amazon Prime Video'nun 2019'dan beri devam eden süper kahraman dizisi The Boys, 13 Haziran'da dördüncü sezonuyla geri dönüyor. Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan dizi her sezonunda izleyiciyi kendisine bağlamaya devam ediyor.

"The Boys," süper kahramanların kötüye kullanıldığı bir evrende geçen bir dizi. Bu evrende, güçlü ve ünlü süper kahramanlar, kendilerini kanunu korumaya adamış bir grup insan olan "The Boys" tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Dizi, Garth Ennis ve Derick Robertson tarafından kaleme alınan çizgi romandan uyarlandı ve Supernatural'ın yaratıcısı Eric Kripke tarafından yönetildi. Yönetmen koltuğunda ise daha önce Preacher'da birlikte çalışan Evan Goldberg ve Seth Rogen bulunmakta.

Dizinin 4. sezonu, 13 Haziran'da Prime Video'da üç bölümle prömiyer yapacak. Geriye kalan beş bölüm ise 18 Temmuz'a kadar haftalık olarak yayınlanacak. Toplamda 8 bölümlük bu sezon, önceki sezonlardan farklı olarak daha geniş bir kadro ve derinlemesine hikayelerle geliyor.

Beşinci sezon final sezonu olacak

Amazon, "The Boys" dizisinin beşinci sezonunu resmen onayladığını duyurmuştu, ancak o zaman bu sezonun final sezonu olacağına dair bir açıklama yapılmamıştı. Final kararı, dizi sorumlusu Eric Kripke tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Kripke, beş sezonluk bir planlama olduğunu ve hikayeyi "kanlı, destansı ve nemli bir doruğa" taşıyacaklarını belirtti.

Kripke, Entertainment Weekly'e şunları söyledi: "Beş, güzel bir yuvarlak sayı gibi görünüyor. Hikayeyi anlatmak ve hoş bir şekilde sona erdirmek için yeterli olduğunu düşünüyorum."

Dördüncü sezonun sonunda izleyicilerin gelecek sezonun son olup olmayacağına dair bir beklentisi olmadığını belirten Kripke, insanların diziyi izlerken harika ve epik bir finalle karşılaşabilecekleri bir duyguya sahip olmalarını umduğunu ifade etti.

Sekiz bölümlük final sezonunun çekimlerinin Kasım ayında başlaması bekleniyor.