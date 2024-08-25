İsviçreli UBS bankasının Küresel Servet Raporu, Türkiye’nin 2022-2023 yılları arasında kişi başına düşen servetini yüzde 158 oranında artırarak bu alanda dünya genelinde ilk sırada yer aldığını açıklamıştı. Ancak, İngiliz The Economist dergisinin son sayısında, Türkiye'deki gelir eşitsizliğinin derinleştiği vurgulandı.

Lüks tüketim ve gelir dağılımında uçurum

The Economist’in "Türkiye’de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul" başlıklı makalesinde, lüks tüketimin arttığına dikkat çekilirken, enflasyonun dar ve orta gelirli kesimlerin satın alma gücünü azalttığı ifade ediliyor. İstanbul ve Bodrum gibi popüler bölgelerde lüks alışverişlerin arttığı gözlemleniyor. Örneğin, İstinye Park AVM’deki mağazalar hafta içi öğleden sonralarında oldukça hareketli. Michelin yıldızlı restoranlar ve yat limanları ise sürekli dolu.

Yazıda, Türkiye’nin ultra zenginlerinin sayısının 2022 ile 2023 arasında yüzde 10 oranında arttığı belirtiliyor. Ancak ortalama bir Türk’ün bu zenginlik artışını hissetmediği vurgulanıyor. Türkiye’de TL’nin dolar karşısında yüzde 19 değer kaybetmesi, gayrimenkul fiyatlarının dolar bazında hızla artmasına neden oldu.

Yeni süper zenginler için yükselen sektör

Türkiye’nin “yeni süper zenginleri” için hizmet veren bir varlık yönetimi sektörünün geliştiği ve bu sektörün Türk varlıklarının yıl sonunda 123 milyar dolara yaklaşmasının beklendiği belirtiliyor. Bu durum, lüks tüketimin artışına paralel olarak yeni bir ekonomik dinamik oluşturduğunu gösteriyor.