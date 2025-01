HBO'nun sevilen dizisi "The Last of Us"ın ikinci sezonu için beklenen haber geldi. Yayınlanan yeni teaser, dizinin Nisan 2025'te izleyiciyle buluşacağını duyurdu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, Naughty Dog'un aynı isimli video oyunundan uyarlanmıştı. İkinci sezon, oyunun ikinci bölümündeki olayları temel alacak ve Max platformunda yayınlanacak.

Yeni fragmanda Abby öne çıkıyor

Yeni fragmanda, ilk sezon ve oyunun önemli mekanlarından biri olan hastanede yürüyen Abby karakterine odaklanılıyor. Kaitlyn Dever tarafından canlandırılan Abby, teaserda karanlık ve gizemli bir atmosferde, “Benim gibi bir kodunuz olması önemli değil, herkesin yanlış olduğunu kabul ettiği bazı şeyler vardır” şeklinde dikkat çekici sözler sarf ediyor.

Dizi, Joel ve Ellie karakterlerinin, ilk sezondaki olayların üzerinden beş yıl geçtikten sonra daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyayla nasıl başa çıkacaklarını izleyiciye aktaracak. Yürütücü yapımcı Craig Mazin, dizinin hikayesinin genişliği nedeniyle dördüncü sezona kadar uzayabileceğini belirtti. Her bölümde, hayranların oyunun derinlemesine hikayelerini ve karakterlerinin karmaşık duygusal yolculuklarını keşfetmeye devam etmesi bekleniyor.

"The Last of Us" ikinci sezon, post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalma mücadelesini, insan doğasının karanlık yönlerini ve umudu ele alacak.