Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki odasında ölü bulundu. Özer’in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Fatih Özer, Thodex borsası üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Özer, kaldığı cezaevindeki banyoda asılı halde bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Thodex’in kurucusu Özer hakkında ‘örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyesi olma, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu. Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

Özer’in cezaevindeki odasında intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın ardından cezaevi yönetimi ve yetkili makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.