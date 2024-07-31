İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının ardından Türk Hava Yolları (THY), güvenlik gerekçesiyle Beyrut'a olan tüm seferlerini iptal etti. Bu karar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir sessizliğe neden oldu. Aynı zamanda birçok ülke vatandaşlarını acil tahliye etmeleri için uyardı.

Vatandaşlar uyarıldı

THY'nin yanı sıra, diğer bazı havayolu şirketleri de Beyrut'a yapılan uçuşlarını durdurdu. Saldırılar, İsrail tarafından Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kontrolündeki bölgeleri hedef alarak gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti ve 74 kişi yaralandı. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'ün saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi​.

Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonun daha da artmasına neden oldu ve uluslararası toplumu endişelendirdi. Türk Hava Yolları'nın seferlerini ne zaman yeniden başlatacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.