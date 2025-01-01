THY Euroleague’de 19. hafta heyecanı başlıyor! Yarın oynanacak 4 mücadele ile başlayacak olan 19. hafta, cuma günü Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, A. Efes’i evinde ağırlayacak.

Yarın, 2 Ocak Çarşamba günü, THY Euroleague’de 19. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın ilk maçında Zalgiris Kaunas, Olympiakos'u konuk ederken, ASVEL, Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Diğer maçlarda ALBA Berlin, Monaco ile karşılaşırken, Baskonia, Kızılyıldız’ı sahasında konuk edecek.

3 Ocak Cuma günü ise Euroleague’de Türk derbisi oynanacak. Fenerbahçe Beko, A. Efes’i sahasında ağırlayacak ve bu maç basketbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Ayrıca, Panathinaikos evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko - A. Efes karşılaşmasının yanı sıra, Paris Basketball ile Barcelona karşılaşacak ve Partizan, Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak. 19. hafta programını tamamlayacak olan son karşılaşma ise Real Madrid ile Bayern Münih arasında olacak.

THY Euroleague 19. hafta programı şöyle:

2 Ocak Çarşamba:

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 ASVEL - Olimpia Milano

22.00 ALBA Berlin - Monaco

22.30 Baskonia - Kızılyıldız

3 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - A. Efes

22.15 Paris Basketball - Barcelona

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv

23.00 Real Madrid - Bayern Münih