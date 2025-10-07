Havacılık sektörünün en saygın değerlendirme kuruluşlarından Skytrax, 2025 yılının en iyi 100 havayolu şirketini açıkladı.

Yolcu memnuniyeti, hizmet kalitesi, kabin konforu ve zamanında kalkış oranı gibi kriterlerin dikkate alındığı listede Türk Hava Yolları (THY), dünya genelinde 6. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Skytrax 2025 listesi açıklandı

1999 yılından bu yana havacılık sektörünün en kapsamlı değerlendirmelerini yapan Skytrax, bu yılın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, 2025’in “havacılıkta rekabetin en yoğun yaşandığı yıllardan biri” olduğu vurgulandı.

THY yine zirveye yakın

Türk Hava Yolları, dünya genelinde 6. sırada yer alarak hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin en iyi havayolu şirketi oldu.

THY’nin elde ettiği bu derece, son yıllarda hizmet kalitesi, ikram çeşitliliği ve küresel uçuş ağıyla yaptığı yatırımların karşılığı olarak değerlendiriliyor.

İlk 10’daki diğer şirketler

Skytrax verilerine göre 2025’in en iyi 10 havayolu şu şekilde sıralandı:

Katar Havayolları Singapur Havayolları Cathay Pacific Emirates ANA All Nippon Airways Türk Hava Yolları Korean Air Air France Japan Airlines Hainan Airlines

Orta Doğu ve Asya şirketleri damga vurdu

Listede Orta Doğu merkezli Katar, Emirates ve Etihad gibi firmalarla birlikte Asya havayollarının üst sıralarda yer aldığı görüldü.

Avrupa’dan ise THY, Lufthansa ve Air France ilk 20’deki yerini korudu.