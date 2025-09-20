Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD’li uçak üreticisi Boeing’den uçak alımıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Üstün, konunun uzun süredir gündemde olduğunu ancak henüz nihai karar verilmediğini açıkladı.

Boeing görüşmeleri sürüyor

THY89655555 İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımıyla ilgili soruları yanıtladı. Üstün, şunları söyledi:

“Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi.”

Nihai karar bekleniyor

THY’nin Boeing uçak alımıyla ilgili sürecin devam ettiği belirtilirken, şirket yetkilileri henüz resmi bir anlaşma veya tarih açıklamadı.