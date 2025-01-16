Thy, İsraillilere Ve İranlılara Şam Bileti Satmayacak

Türk Hava Yolları, 23 Ocak tarihinde başlayacak İstanbul-Şam uçuşlarıyla ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. Şam Havalimanı’nın yeniden açılmasıyla birlikte Suriye’ye düzenlenecek uçuşlar için çeşitli giriş şartları belirlendi. Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarının kararları doğrultusunda, İsrail ve İran vatandaşlarının Suriye’ye girmelerine izin verilmediği için bu ülke vatandaşlarına bilet satılmayacağı bildirildi.

Uçuş şartları

THY uçuşları, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek ve Airbus A330 geniş gövdeli uçaklarla yapılacak. Suriye'ye uçmak isteyen yolcuların, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor:

İsrail ve İran vatandaşları Suriye’ye giriş yapamayacak ve bu nedenle bilet alamayacak.

Suriye vatandaşları, Suriye uyruklu olduklarını gösteren bir belge ibraz ederek ülkeye giriş yapabilecek.

Lübnan vatandaşları, anne ya da babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi varsa Suriye’ye giriş yapabilirler.

Basın mensupları, Suriye’ye giriş için özel izne tabidir.