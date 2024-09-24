Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, otoparkta meydana gelen trajik kazada Türk Hava Yolları (THY) kabin amiri Erdinç Orcan (44), kullandığı otomobilin duvara çarpması ve ardından alev alması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi’ndeki bir sitenin bodrum katındaki otoparkında gerçekleşti.

Otoparkta korkunç yangın

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Erdinç Orcan’ın aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle otopark duvarına çarpmasıyla başladı. Çarpmanın ardından araç alev aldı ve yangın kısa sürede büyüyerek otoparktaki diğer araçlara da sıçradı.

12 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle site sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen 12 kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını 6 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alabildi.

Erdinç Orcan’ın cansız bedenine ulaşıldı

Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede, aracın içinde mahsur kalan Erdinç Orcan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Otoparkta bulunan 5 araç kullanılamaz hale gelirken, Orcan’ın cenazesi savcı ve polis incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.