Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda 10 bin kişilik dev bir işe alım atağına kalkıyor. "Take-Off Cadet" programı kapsamında ikinci pilot aday adayları aranıyor. Bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunları, 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğmuşlarsa bu eşsiz fırsatı kaçırmamalı!

Eğitim sürecinde tam destek

THY ailesine katılmaya hak kazanan adaylar, 2 yıllık kapsamlı bir eğitim sürecine tabi tutulacak. Bu süre zarfında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi avantajlardan yararlanabilecekler.

2024 sonunda 85 bin kişilik dev aile

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 2024 yılı sonuna kadar istihdam sayısını 85 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bolat, "Bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" diyerek THY'nin büyüme vizyonunu vurguladı.

Başvurular "kariyer.thy.com" Adresinde!