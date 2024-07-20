THY, Cuma günü yaptığı açıklamada, havacılık sektörü de dahil olmak üzere çok sayıda sektörü etkileyen teknik aksaklık nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Sistemsel aksaklıkların giderilmesiyle birlikte yolculara ek haklar tanındı.

Yolculara tanınan ilave haklar

THY'den yapılan açıklamada, bugün uçuşu olan tüm yolculara 25 Temmuz'a kadar işlem yapmaları kaydıyla ilave haklar tanındığı belirtildi. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen işlem yaptıramayan ve uçuşlara katılamayan yolcuların hak kaybı yaşamayacağı vurgulandı. Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacağı ve rezervasyon değişikliklerinin ücretsiz gerçekleştirileceği bildirildi.

Teknik aksaklıklar ve küresel etkiler

THY, bilgi sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle biletleme, check-in ve rezervasyon işlemlerinde sorunlar yaşandığını bildirdi. Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'tan kaynaklanan sıkıntı nedeniyle bankalar, hastaneler ve hava yolları gibi şirketlerin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde küresel çapta sorunlar yaşanıyor.

Microsoft hizmetlerinde kesinti

Kesinti nedeniyle Microsoft'un Azure ve Office365 hizmetlerinin dünya genelinde sekteye uğradığı belirtildi. Söz konusu hizmetlerin perşembe akşam saatlerinden itibaren kesintilerden etkilenmeye başladığı bildirildi.