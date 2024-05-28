Türk Hava Yolları (THY), büyüyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibini genişletmek amacıyla 3 Mayıs'ta başlattığı tecrübesiz kabin memuru alım ilanına başvurular 29 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00'da sona erecek.

Başvuru şartları:

En az lise mezunu olmak

01.01.1982 - 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

Başvuru ve değerlendirme süreci:

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00'a kadar THY'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecekler. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar, "Kabin Memuru Adayı" unvanıyla işe başlayacak ve İstanbul Florya'daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nde yaklaşık 2 aylık bir eğitime tabi tutulacaklar. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise "Kabin Memuru" unvanıyla İstanbul'da görev yapmaya başlayacaklar.