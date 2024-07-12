Tokat,  sefer sayısı ve sefer yapılan iller artsın diye beklerken, THY’nin Tokat-İstanbul ile karşılıklı sefer sayısını haftada 7 günden 6’ya düşürmesi şok etkisi yarattı. Nurhan İçmez / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) -   Tokat Havalimanı, 25 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. Yıllık hedef 2 milyon yolcu kapasitesi olsa da son teknoloji ile donatılan havalimanından direkt uçuş bir tek İstanbul ile karşılıklı haftanın 7 günü olarak gerçekleşiyordu.

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Yapılan son düzenlemeyle  Tokat ile İstanbul arasında karşılıklı uçak seferlerinin haftada 7 günden 6 güne düşürüldüğü 25 Temmuz 2024 tarihi itibariyle bu uygulamanın başlayacağı öğrenildi. Öte yandan kaynaklardan alınan bilgiye göre kış sezonunun başlamasıyla yeniden 7 gün sefer düzenlemesi olacağı belirtiliyor.

Tokat,  sefer sayısı ve sefer yapılan iller artsın diye beklerken, THY’nin Tokat-İstanbul ile karşılıklı sefer sayısını haftada 7 günden 6’ya düşürmesi Tokat halkını hüsrana uğrattı. Havalimanını aktif kullanmak istese de uçak seferi yokluğu çeken  Tokat’ın hayali yine havada kaldı.

Kaynak: igf