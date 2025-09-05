Borsa İstanbul’da yatırımcılar için yoğun bir dönem başlıyor. Eylül 2025’te 16 şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın bir kısmını temettü (kâr payı) olarak dağıtacak. Yatırımcılar, “Hangi şirket ne zaman temettü ödeyecek? Hisse başına ne kadar dağıtım yapılacak?” sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte Eylül ayının güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…

Eylül 2025 Temettü Takvimi

Bu ay temettü ödeyecek şirketler ve hisse başına net ödeme tutarları şöyle:

Doğan Holding (DOHOL) – 0,2598 TL (01.09.2025)

Türk Hava Yolları (THYAO) – 2,9257 TL (02.09.2025)

Panelsan (PNLSN) – 0,1492 TL (03.09.2025)

Bim (BIMAS) – 3,4000 TL (17.09.2025)

Escar (ESCAR) – 0,1020 TL (22.09.2025)

Altınkılıç Gıda (ALKLC) – 0,0069 TL (22.09.2025)

Desa Deri (DESA) – 0,0612 TL (25.09.2025)

Adel Kalemcilik (ADEL) – 0,4907 TL (26.09.2025)

Lokman Hekim Sağlık (LKMNH) – 0,1771 TL (30.09.2025)

PC İletişim (PCILT) – 0,7182 TL (30.09.2025)

Ofis Yem (OFSYM) – 0,3552 TL (30.09.2025)

Sumaş (SUMAS) – 1,7070 TL (30.09.2025)

Tüpraş (TUPRS) – 6,3084 TL (30.09.2025)

Ziraat GYO (ZRGYO) – 0,0611 TL (30.09.2025)

Alfa Solar Enerji (ALFAS) – 0,1386 TL (30.09.2025)

📌 Not: Listede yer alan Maçkolik (MACKO) için belirtilen 02.06.2025 ödeme tarihi, Eylül ayı dışında kaldığı için takvimden hariç tutulmuştur.