Dün İstanbul'dan İzmir'e giden Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı türbülansa girerek yolcuları korkuttu. Şiddetli sarsıntı nedeniyle bir kabin memuru ağır yaralandı.

Uçakta Yaşanan Türbülans Kabus Anları

Türk Hava Yolları'nın TK2320 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçağı, İstanbul-İzmir seferi sırasında beklenmedik bir türbülansa yakalandı. Türbülansın etkisiyle uçak 150 metre irtifa kaybetti. Uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken, kabin ekibi yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

Kabin Memurunun Beli Kırıldı

Türbülansın şiddetiyle uçakta savrulan bir kabin memuru, bel kemiğinin kırılması sonucu ağır yaralandı. Yaralı kabin memuruna ilk müdahale uçakta yapıldı. Uçak İzmir'e indikten sonra yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırıldı.

Yolcular Şokta

Uçakta yaşanan türbülans ve kabin memurunun yaralanması, yolcuları şoka uğrattı. Yolculardan bazıları, yaşadıkları korku dolu anları sosyal medyadan paylaştı.

Türk Hava Yolları'ndan Açıklama Bekleniyor

Olayla ilgili olarak henüz Türk Hava Yolları'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Türbülansın nedeni ve yaralı kabin memurunun sağlık durumuyla ilgili detayların açıklanması bekleniyor.

Üzücü olay şöyle gelişti:

İkram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı.

Uçağın Tavanına Vurdu

Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki L kemiklerinden biri kırıldı.

İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türbülans anında yolcuların büyük korku yaşadığı bildirildi.