İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, ikram servisi sona erdiği sırada aniden türbülansa girdi. Pilotun yaptığı türbülans uyarısına rağmen, henüz iki aydır görevde olan genç kabin memuru G., ani irtifa kaybı sırasında uçağın tavanına çarparak yere düştü ve belindeki L kemiklerinden biri kırıldı.

Yaralı kabin memuru hastaneye kaldırıldı

İzmir'e sorunsuz bir iniş yapan uçakta, yaralanan kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Türbülans anında uçakta bulunan yolcular büyük korku yaşadı.

Yolcular büyük panik yaşadı

AirportHaber'in verdiği bilgilere göre, türbülans sırasında yolcular büyük bir panik yaşadı. Pilotun türbülans uyarısı yaparak yolculara kemerlerini bağlamalarını söylemesi bile bu korku dolu anları hafifletmeye yetmedi.

Yaralı kabin memurunun durumu ciddiyetini korurken, tedavisi sürüyor.