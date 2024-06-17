Türk Hava Yolları, 17-19 Haziran 2024 tarihleri arasında alınan ve seyahat tarihleri 1 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında olan yurt içi uçuşlar için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, direkt ekonomi sınıfı uçuşlarında geçerli olan biletler, 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Ancak, kampanya 27 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak seyahatleri kapsamıyor. Sabiha Gökçen, AJet ve Kıbrıs uçuşları da kampanya dahilinde değil. Toplamda 100.000 koltuğun indirimli olarak satılacağı bildirildi.

Bu fırsatı kaçırmayın!