Bolat, 2019 yılında THY'de 12 bin kabin memuru çalıştığını belirterek, “Şu anda 15 bin kabin memurumuz var. THY'ye 1000 kabin memuru ve 900 pilot daha alınacak” bilgisini verdi.

THY'nin başarı hikayesi

Bolat, THY'nin 2003 yılında 65 uçağı varken, 2005'te Avrupa'nın 10. büyük havayolu olduğunu söyledi. Bugün ise THY, Avrupa'da bir numara konumunda ve Ryanair ile yarışıyor. Hava yolu işletmeciliğinin zorluklarına dikkat çeken Bolat, son 20 yılda 180'e yakın hava yolunun battığını belirtti.

Ekonomik katkı ve gelecek planları

Bolat, THY'nin 2023 yılında Türkiye'ye 55 milyar dolar katkı sağladığını ifade etti. 21 milyar dolar doğrudan gelir, 16.1 milyar dolar hizmet ihracatı ve 17 milyar dolar tedarik zinciri oluşturduklarını söyledi. THY'nin şu anda 300'den fazla uçağı bulunuyor ve 2033 yılında bu sayının 810'a çıkması hedefleniyor.

Yolcu taşıma ve turizm

Geçen yıl 83.5 milyon yolcu taşıdıklarını belirten Bolat, yolcuların %60'ının transit olduğunu ve Türkiye'ye turist getirmeye odaklandıklarını vurguladı. İstanbul Havalimanı'nda taksi sürelerinin azalacağını ve iniş-kalkış sürelerinin kısalacağını belirtti.

Havalimanı operasyonları ve rötarlar

Bolat, İstanbul Havalimanı'nın büyük oranda oturduğunu ve 1.5 yıl içinde taksi sürelerinin azalacağını söyledi. Havalimanlarında kalkış izinlerini Brüksel'deki Euro Control'un verdiğini, Avrupa'daki hava durumu ve Ukrayna'nın hava sahasının kapalı olmasının rötarlara neden olduğunu açıkladı.

Pilot ve kabin memuru alımları

THY'nin 2021 yılında 5561 pilotu varken, 2023 yılını 6755 pilotla bitirdiklerini belirtti. 1 yıl içinde yaklaşık 900 pilot daha alınacağını ve 1000'e yakın kabin memuru alınacağını duyurdu.

AnadoluJet ve turizm

Bolat, AnadoluJet'in Ankara'yı 3. büyük turizm başkenti yapma misyonu olduğunu ve Avrupa'dan Sabiha Gökçen ve Ankara'ya turist getirmeyi hedeflediğini söyledi. AnadoluJet'in 10 yıl içinde 200 uçaklık filo kurma ve Ankara'ya 5 milyon turist getirme hedefi olduğunu belirtti.