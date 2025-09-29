Günün öne çıkan alım ve satım hisseleri yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

BofA’nın en çok alım yaptığı hisseler

Bank of America’nın bugün en çok alım yaptığı 5 hisse:

THYAO – Türk Hava Yolları

– Türk Hava Yolları AKBNK – Akbank

– Akbank PEKGY – Pegasus

– Pegasus YKBNK – Yapı Kredi Bankası

– Yapı Kredi Bankası ISCTR – İş Bankası (C)

BofA’nın en çok satış yaptığı hisseler

Bank of America’nın bugün en çok satış yaptığı 5 hisse:

TUPRS – Tüpraş

– Tüpraş DSTKF – Doğuş Otomotiv

– Doğuş Otomotiv GUBRF – Gübre Fabrikaları

– Gübre Fabrikaları EREGL – Ereğli Demir Çelik

– Ereğli Demir Çelik MIATK – Migros

Günün genel piyasa görünümü

BIST100 endeksi günü %0,92 düşüşle 11.048,13 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi ise 136,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. BofA’nın alım ve satım eğilimleri, yatırımcılar için piyasa hareketliliğini anlamada önemli bir gösterge oldu.