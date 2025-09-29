Günün öne çıkan alım ve satım hisseleri yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.
BofA’nın en çok alım yaptığı hisseler
Bank of America’nın bugün en çok alım yaptığı 5 hisse:
- THYAO – Türk Hava Yolları
- AKBNK – Akbank
- PEKGY – Pegasus
- YKBNK – Yapı Kredi Bankası
- ISCTR – İş Bankası (C)
BofA’nın en çok satış yaptığı hisseler
Bank of America’nın bugün en çok satış yaptığı 5 hisse:
- TUPRS – Tüpraş
- DSTKF – Doğuş Otomotiv
- GUBRF – Gübre Fabrikaları
- EREGL – Ereğli Demir Çelik
- MIATK – Migros
Günün genel piyasa görünümü
BIST100 endeksi günü %0,92 düşüşle 11.048,13 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi ise 136,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. BofA’nın alım ve satım eğilimleri, yatırımcılar için piyasa hareketliliğini anlamada önemli bir gösterge oldu.
