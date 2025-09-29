Günün öne çıkan alım ve satım hisseleri yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

ABD borsasında S&P 500 pozitif sinyal verdi
ABD borsasında S&P 500 pozitif sinyal verdi
İçeriği Görüntüle

BofA’nın en çok alım yaptığı hisseler

Bank of America’nın bugün en çok alım yaptığı 5 hisse:

  • THYAO – Türk Hava Yolları
  • AKBNK – Akbank
  • PEKGY – Pegasus
  • YKBNK – Yapı Kredi Bankası
  • ISCTR – İş Bankası (C)

BofA’nın en çok satış yaptığı hisseler

Bank of America’nın bugün en çok satış yaptığı 5 hisse:

  • TUPRS – Tüpraş
  • DSTKF – Doğuş Otomotiv
  • GUBRF – Gübre Fabrikaları
  • EREGL – Ereğli Demir Çelik
  • MIATK – Migros

Günün genel piyasa görünümü

BIST100 endeksi günü %0,92 düşüşle 11.048,13 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi ise 136,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. BofA’nın alım ve satım eğilimleri, yatırımcılar için piyasa hareketliliğini anlamada önemli bir gösterge oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ