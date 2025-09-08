Borsa İstanbul’da geride kalan haftada Türk Hava Yolları (THYAO) hisseleri, endekse göre pozitif ayrıştı. QNB Yatırım müşterileri, THYAO hisselerinde toplam 17.047.393 lot işlem gerçekleştirdi. Net alış miktarı ise 2.979.559 lot olarak kaydedildi.
Haftalık işlem detayları
-
Toplam işlem: 17.047.393 lot
-
Alış: 10.013.476 lot
-
Satış: 7.033.917 lot
-
QNB Yatırım net alış: 2.979.559 lot
-
Ortalama alış maliyeti: 329,949 TL
Haftalık alışların %47’si QNB Yatırım üzerinden gerçekleşti ve net karşılığı 983.101.169 TL olarak hesaplandı.
Satış tarafında öne çıkanlar
Satışlarda ise Ak Yatırım 1.867.911 lot, TEB Yatırım 789.232 lot ile ilk iki sırada yer aldı.
Hisse performansı
THYAO hisseleri haftayı %3,64 değer kaybıyla 319,50 TL’den kapattı. BİST100 endeksi ise %4,95 düşüşle 10.729,49 puanda haftayı sonlandırdı. Hissenin endekse göre pozitif ayrışması, QNB Yatırım üzerinden yapılan alımların etkili olduğunu gösterdi.