Borsa İstanbul’da geride kalan haftada Türk Hava Yolları (THYAO) hisseleri, endekse göre pozitif ayrıştı. QNB Yatırım müşterileri, THYAO hisselerinde toplam 17.047.393 lot işlem gerçekleştirdi. Net alış miktarı ise 2.979.559 lot olarak kaydedildi.

Haftalık işlem detayları

Toplam işlem: 17.047.393 lot

Alış: 10.013.476 lot

Satış: 7.033.917 lot

QNB Yatırım net alış: 2.979.559 lot

Ortalama alış maliyeti: 329,949 TL

Haftalık alışların %47’si QNB Yatırım üzerinden gerçekleşti ve net karşılığı 983.101.169 TL olarak hesaplandı.

Satış tarafında öne çıkanlar

Satışlarda ise Ak Yatırım 1.867.911 lot, TEB Yatırım 789.232 lot ile ilk iki sırada yer aldı.

Hisse performansı

THYAO hisseleri haftayı %3,64 değer kaybıyla 319,50 TL’den kapattı. BİST100 endeksi ise %4,95 düşüşle 10.729,49 puanda haftayı sonlandırdı. Hissenin endekse göre pozitif ayrışması, QNB Yatırım üzerinden yapılan alımların etkili olduğunu gösterdi.