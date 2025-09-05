Borsa İstanbul, son günlerdeki dalgalı seyrin ardından günü artıda kapattı. BIST 100 endeksi, 4 Eylül işlem gününü yüzde 0,8 yükselişle 10.828 puandan tamamlarken, Bank of America (BofA) müşterileri 282 milyon TL net satış yaptı. BofA’nın en çok satış yönlü işlemler gerçekleştirdiği hisse Türk Hava Yolları (THYAO) oldu.

Endekste toparlanma

Tahminleri aşan enflasyon ve siyasi gündemin yarattığı satış baskısının ardından BIST 100 endeksi 4 Eylül’de pozitif bölgeye geçti. Gün boyunca 11 bin puanın altında seyreden endeks, günü yüzde 0,8 artışla 10.828 puandan kapattı.

Toplam işlem hacmi 138,5 milyar TL olurken, sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,2 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile ulaştırma oldu.

THYAO satış baskısı altında kaldı

BofA müşterilerinin gün boyu yaptığı yoğun işlemler sonucunda, aracı kurum 282 milyon TL net satış gerçekleştirdi.

En çok satış yapılan hisse 773,1 milyon TL ile THYAO olurken, hisse günü yüzde 2 düşüşle 322,5 TL seviyesinde tamamladı.

BofA’nın satış yaptığı diğer hisseler

Akbank (AKBNK): 653,4 milyon TL

Ereğli Demir Çelik (EREGL): 362,7 milyon TL

Tüpraş (TUPRS): 347,1 milyon TL

Pegasus (PGSUS): 217,6 milyon TL

Sasa Polyester (SASA): 185,8 milyon TL

Sasa Polyester (SASA): 185,8 milyon TL

Trabzonspor (TSPOR): 114,2 milyon TL

Şişecam (SISE): 111,1 milyon TL

Türk Telekom (TTKOM): 108,3 milyon TL

Galatasaray (GSRAY): 95,2 milyon TL