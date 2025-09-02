Türk Hava Yolları (#THYAO), bugün yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirdi. Borsa İstanbul, hak kullanımından dolayı hisse fiyatında teknik düzeltme yaptı.
Borsa İstanbul’dan açıklama
Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, THYAO paylarının fiyatında temettü ödemesi nedeniyle düzeltme uygulandığını bildirdi.
Temettü detayları
Pay Başına Brüt Temettü: 3,4420289 TL
Pay Başına Net Temettü: 2,9257245 TL
Temettü Sonrası Teorik Fiyat: 334,058 TL (fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?
Bu düzeltme, temettü ödemesi sonrası hisse senedinin değerindeki teknik ayarlamayı yansıtıyor. Yatırımcılar için hisse değerindeki düşüş, temettü ödemesi ile dengeleniyor.
