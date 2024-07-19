Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde sorunlar yaşandığını açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu sorunların giderilmesi için çalıştıklarını belirtti.

"Kademeli olarak normal seyrine dönmektedir"

Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" dedi.

84 sefer iptal edildi

Küresel çapta yaşanan bu sorun nedeniyle THY, 84 seferini iptal ettiğini duyurdu. Bu iptaller, havayolu şirketinin operasyonlarını ciddi şekilde etkiledi.

"Aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır"

THY, iptal edilen seferler ve yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcularına ilave haklar tanıyacağını açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan 'Uçuş durumu' sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Detaylar ve yolcu hakları

Açıklamada, sistemsel aksaklık giderildikten sonra belirtilen şartları sağlayan yolcuların satış kanallarından işlem yapabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır. Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır. Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"