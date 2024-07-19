THY şirketi, iç hat biletine sahip yolcuların mobil uygulama üzerinden çeşitli işlemleri gerçekleştirebileceğini açıkladı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir" ifadesine yer verildi. Açıklamada, iç hat biletine sahip yolcuların mobil uygulamayı kullanarak bilet alımı, check-in işlemleri ve iptal olan seferler için ücretsiz bilet değişikliği yapabilecekleri belirtildi.

Gelişmeler hakkında bilgilendirme devam edecek

Ayrıca, THY açıklamasında, "Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denilerek yolculara sürekli güncel bilgi sağlanacağı vurgulandı. Şirket, yolcuların bu süreçte mobil uygulamayı kullanarak en hızlı ve kolay çözümü elde edebileceğini belirtti.