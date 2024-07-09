Türk Hava Yolları (THY), özel yolcu salonlarının (CIP lounge) kullanım ücretlerine yüzde 50 oranında zam yaptı. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren zamlarla, İstanbul İç Hat CIP lounge kullanım ücreti bin 350 TL'ye yükseldi.

Zam oranları ve yeni fiyatlar

Türk Hava Yolları, son bir yılda özel yolcu salonlarına yaklaşık yüzde yüz oranında zam yaptı. 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yeni zam oranlarıyla birlikte İstanbul CIP lounge kullanım ücreti 900 TL’den bin 350 TL’ye çıkarıldı. Diğer şehirlerdeki yeni fiyatlar ise şöyle belirlendi:

Antalya ve İzmir: bin 250 TL

Bodrum: bin 450 TL

Ankara: 900 TL

Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Rize: 750 TL

Dış hat ücretleri ve özel durumlar

Dış hat özel yolcu salonları için de yeni fiyatlar belirlendi. Özellikle Vnukovo (Rusya) havalimanındaki CIP lounge kullanım ücreti 50 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatlar 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve 2025 yılı başında yeni zamlarla güncellenecek.

Türk Hava Yolları, yaklaşık her altı ayda bir CIP lounge kullanım ücretlerine zam yapıyor. Bu zamlardan en sonuncusu 1 Temmuz'da uygulanmış olup, bir sonraki zam 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.