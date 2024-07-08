Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni şirket çeşitli yatırım projelerini yönetmek amacıyla kuruluyor.

Türk Hava Yolları, ana faaliyet konusu dışında kalan yatırım projelerini daha etkin yönetebilmek için %100 iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." adlı yeni bir şirket kurma kararı aldı. Bu adım, THY'nin yatırım yönetimi konusunda stratejik bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.

THY'nin KAP'a yaptığı açıklama

THY tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan 'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

Stratejik yatırımlar için yeni adım

Bu yeni şirket, THY'nin ana faaliyet alanı dışında kalan çeşitli yatırım projelerini yönetecek. THY'nin bu hamlesi, yatırım projelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamayı hedefliyor.