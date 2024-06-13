İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), yurt içi seferlerde de Business Class ile ekonomi sınıfında seyahat eden Miles&Smiles üyesi yolcularına WhatsApp, Messenger, İMessage gibi uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak sınırsız mesajlaşma hizmeti sağlayacak.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, misafirlerine seyahatlerinin her aşamasında beklentilerinin ötesinde ayrıcalıklar sunmayı hedefleyen şirket, geliştirdiği yeni hizmetleriyle yolcularına kaliteli bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Şirket, haziran ayı itibarıyla internet erişimi bulunan uçaklarla gerçekleştirilen yurt içi seferlerinde de Business Class'ta seyahat eden tüm yolcularına ve ekonomi sınıfta seyahat eden Miles&Smiles üyesi yolcularına WhatsApp, Messenger, iMessage gibi uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak sınırsız mesajlaşma hizmeti sağlayacak.

Yolcular, hem yurt içi hem de yurt dışı seferlerinde internet altyapısına sahip uçaklarda çeşitli internet paketleriyle bu hizmetten faydalanabilecek.



