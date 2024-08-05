Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından ödenen tıbbi malzeme fiyatlarının yüzde 40 oranında artırıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iyileştirmenin Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile hayata geçirildiğini belirtti.

Sağlık harcamalarında önemli artış

Işıkhan, açıklamasında 684 adet tıbbi malzemenin fiyatlarında yapılan yüzde 40'lık artışın yanı sıra, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı, kseroderma pigmentosum (XP) ve albinizm tedavisinde kullanılan güneş koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarın da aynı oranla artırıldığını söyledi. Bu düzenleme ile toplamda 1 milyar 975 milyon TL’lik bir iyileştirme sağlanmış oldu.

Geniş kapsamlı iyileştirme

Bu düzenleme, genel sağlık sigortalı vatandaşlar için önemli bir finansal destek sağlarken, sağlık harcamalarında belirgin bir rahatlama getirecek. Bakan Işıkhan, yapılan bu iyileştirmelerin sağlık sistemindeki yükü hafifleteceğini ve vatandaşların tedavi süreçlerini daha sürdürülebilir hale getireceğini ifade etti.