İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yer aldı.

Burada konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımızın desteklenmesi için Türk Eximbank'ın kaynaklarını arttırma kararlılığındayız. Aynı zamanda ihracatçılarımıza kefalet müessesesi olarak kurmuş olduğumuz ihracatı geliştirme anonim şirketiyle de çok ciddi miktarda kefalet vermeyi başardık ve bunu arttırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

2023 İHRACAT HEDEFİMİZ 385 MİLYAR DOLAR



Bakan Bolat, "Bu özel günde ihracatımızın başarısını kutlamak, bu başarıda emeği bulunan iş insanlarımızı ödüllendirmek ve geleceğe yönelik hedeflerimizi paylaşmak için bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanım ülkemiz zatıâlinizin liderliğinde uygulanan doğru ve etkili politikalar ile 2003-2022 yılları arasında yıllık ortalama reel olarak yüzde 5,4'lük bir büyüme göstererek küresel anlamda çok güçlü bir performans sergilemiştir. Salgınlara, savaşlara, ham madde ve enerji krizlerine rağmen ihracatçılarımız dünyanın her bir köşesinde var olma ve ülkemize döviz kazandırma seferberliğiyle takdire şayan bir performans göstermiştir. Bu çerçevede 2002 yılında dünya ihracatından aldığımız payı yüzde 0 buçuktan yüzde 1.02'ye yükseltme başarısını gösterdik. Bu çerçevede hizmet sektörlerinde de gerçekten 6 katı bir büyüklükle 2002'de 14 milyar dolar ihracatımızı 2022'de 90 buçuk milyar dolara ulaştırmayı başardık. Böylece 2021 yılında toplamda mal ve hizmet ihracatı olarak 287 milyar dolar, 2002 yılında da 345 milyar dolarlık büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk. İnşallah bu yıl hedefimiz olan 265 milyar dolar mal ihracatını ve 120 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı toplamda da 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefini başarmak kararlılığındayız. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı olarak TİM çatısı altında bulunan 61 ihracatçı birliğimizi ve 100 bin ihracatçımızı her vesileyle desteklemeye devam edeceğiz. İhracatımızın desteklenmesi için Türk Eximbank'ın kaynaklarını arttırma kararlılığındayız. Aynı zamanda ihracatçılarımıza kefalet müessesesi olarak kurmuş olduğumuz ihracatı geliştirme anonim şirketiyle de çok ciddi miktarda kefalet vermeyi başardık ve bunu arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA İHRACAT VE LOJİSTİK ÜSSÜ OLARAK KABUL ETTİRME AZMİNDEYİZ



Bakan Bolat, "2028 yılı Ticaret Bakanlığı hedeflerimizi değerli Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabinemizde kabine arkadaşlarımızla paylaştık. 2028'e yönelik olarak inşallah Türkiyemizin küresel ihracattaki payını yüzde 1,2'ye yükseltmeyi, küresel hizmet ticaretindeki payını da yüzde 1 buçuğa yükseltmeyi hedefledik. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatındaki payını da 50'ye KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 40'a e-ihracatın payını da yüzde 10'a yükseltme hedefini benimsedik. Bu anlamda ihracat pazarlarımızda geleneksel pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirmek yanında aynı zamanda uzak ülkeler ihracat stratejisi kapsamında 2028'e kadar ihracatımız o ülkelere 4 katı artışla 80 milyar dolara yükseltmeyi hedefledik. İslam ülkeleriyle ihracatımızı geliştirme stratejimiz çerçevesinde başka körfez ülkeleri, Ortadoğu, Asya ve Afrika olmak üzere inşallah İslam İş birliği Teşkilatı ülkelerinin ihracatımızdaki payını yüzde 30'un üzerine taşımak azmindeyiz. 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirecek il sayımızı 40'a, 5 milyar dolar üzerinde ihracat yapan il sayımızı 15'e 10 milyar dolar üzerinde ihracat yapan il sayımızı da 10'a çıkarma hedefini belirledik. Aktif ticaret diplomasisini en hızlı şekilde devam ettireceğiz. Finansman desteği, ileri teknoloji, yeşil dönüşüm, karbon sıfır politikasına uyum çalışmalarını hükümetimiz olarak cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakan arkadaşlarımız olarak yapmak kararlılığındayız. Hedefimiz 'Made in Türkiye' yani güçlü Türkiye malı imajını daha da pekiştirmek ve Türkiyemizi dünyada bir ihracat üssü ve lojistik üssü olarak kabul ettirmek azmindeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak vizyonumuzu sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi etkin ve hızlı güvenli bir gümrük anlayışı adil rekabetçi ve istikrarlı bir ticaret ortamı sağlamak üzerine 3 sac ayağı üzerine kuruyoruz. Bu çerçevede dış ticaret gümrük ve iç ticaret politikalarımızda dinamik bir süreç izleyeceğiz ve iç piyasada da adil ve istikrarlı bir ticaret ortamını yakalamak için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Dünya ekonomisinde söz sahibi olan bir Türkiye için hepimiz fedakârca çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve yol göstericiliğinle Ticaret Bakanlığı olarak siz kıymetli ihracat ailesinin yanında yer alacağız" ifadelerini kullandı.