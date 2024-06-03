Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kosova İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kosova ile ticaret hacminin arttığını belirtti. Bolat, 2023'te Kosova ile ticaret hacminin 785 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

İhracatın büyümeye katkısı devam ediyor

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Son 20 yılda mal ihracatının 7 kat arttığını hatırlatan Bolat, 2023'te 255,4 milyar dolara ulaşan ihracatın, ekonominin ana motoru olduğunu belirtti.

Gelecek hedefler: 1 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bolat, Türkiye'nin Kosova ile olan ticaret hacminin 2024 yılının sonuna kadar 1 milyar dolara ulaşacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin mal ihracatını 2024'te 260 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Bakan Bolat, Kosova'nın ekonomik büyümesine de değindi. Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği 2008'den bu yana ekonomik gelişme kaydettiğini ifade etti. GSYH'nin 10 milyar dolara ulaştığını ve kişi başına düşen gelirin iki kat arttığını söyledi.

Yeşil enerjiye yatırım önemli

Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliğinin ve yatırımların arttığını vurgulayan Bolat, Türk şirketlerinin Kosova'da önemli yatırımlara imza attığını belirtti. Ayrıca, Türk müteahhitlerin Kosova'da yaptığı projelerin ekonomik büyümeye katkı sağladığını dile getirdi.

Bolat, yeşil enerjiye geçişin önemine de değindi. Avrupa Yatırım Bankası'nın Kosova'ya yenilenebilir enerji alanında destek sağlamasının önemine vurgu yaparak, Türk şirketlerinin bu alandaki projelere ilgi gösterdiğini belirtti.

Türkiye-Kosova JETCO kuruluyor

Bolat, Türkiye-Kosova JETCO'nun kurulmasının önemine dikkat çekti. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştireceklerini ve ticaret hacmini artıracaklarını belirtti.