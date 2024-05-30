Sahte ilan verenler takibe alındı, yeni düzenlemelerle sembolik fiyatlarla ilanlar yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde sıklıkla karşılaşılan "1 TL'ye satılık ev" gibi ilanların tüketicileri yanıltmak amacıyla kullanıldığını belirledi. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı önlem almak için Bakanlık, sahte ilan verenleri sıkı bir şekilde takip etmeye başladı.

Yeni düzenlemelerle birlikte, satılık ev ilanlarında mülkün gerçek değerini yansıtmayan sembolik fiyatlar kullanılması yasaklandı. Artık, 1 TL gibi sembolik fiyatlara satışa çıkarılan ev ilanları da Ticaret Bakanlığı'nca izleniyor ve engelleniyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bir emlak firmasının ilan sitesinde yayınladığı "1 TL'ye satılık ev" reklamlarının tüketicileri yanıltıcı olduğunu tespit etti. Kurul, bu tür reklamların gerçek dışı olduğunu ve tüketicileri aldatmaya yönelik olduğunu belirterek, ilgili firmaların reklamlarını durdurdu.

Nisan ayı toplantısında, "1 TL'ye satılık ev" gibi sembolik fiyatlarla ilan veren emlak firmalarının reklamları incelendi. Reklam Kurulu, bu tür yanıltıcı ilanların yanı sıra farklı sembolik fiyatlarla yapılan ilanlara da müdahale etti ve ilgili firmalara durdurma cezası verdi.

Evlerin gerçek fiyatlarının tüketicilere doğru şekilde bildirilmesi ve yanıltıcı ilanların önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Reklam Kurulu, sıkı denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.